Covid, in una settimana 800mila controlli e 9mila sanzioni

Ansa

Nella settimana che va dal primo al 7 marzo sono stati 793.578 i controlli realizzati dalle forze di polizia per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Secondo i dati diffusi dal Viminale, le persone controllate sono state 706.323, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di prevenzione sono state 9.130, mentre 97 persone sono state denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento previste dalla quarantena.