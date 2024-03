Chiara Ferragni come Joker in copertina su L'Espresso: divampa la polemica

Chiara Ferragni torna a far discutere e a spaccare l'opinione pubblica.

Stavolta non per novità giudiziarie in merito all'inchiesta sul pandoro Balocco che la vede indagata per truffa aggravata né per la crisi con il marito Fedez, ma per la nuova copertina della rivista L'Espresso che ritrae l'influencer come Joker. "Ferragni Spa: Il lato oscuro di Chiara", questo il titolo che accompagna la foto in primo piano dell'imprenditrice, col trucco rosso e blu che cola, a ricordare, appunto, il più celebre nemico di Batman. Il settimanale sarà in edicola venerdì con un'inchiesta giornalistica sulle aziende dell'imprenditrice, ma già subito dopo la pubblicazione della copertina, gli utenti sul web si sono divisi.