Napoli, folla sul lungomare: ristoranti pieni e traffico intenso

Complice il bel tempo, che ha spinto qualcuno a prendere il sole e anche a fare il bagno, è apparso gremito il lungomare di Napoli così come altri luoghi del centro. I ristoranti sul lungomare si sono riempiti e il traffico veicolare è stato intenso e in alcuni momenti anche paralizzato. Tutti con mascherina a godersi il sabato con temperature dolci. Il sindaco de Magistris ha deciso di non chiudere il lungomare, contravvenendo alle raccomandazioni del governatore campano Vincenzo De Luca.