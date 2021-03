Alitalia, firmata proroga per continuità dei voli da e per la Sardegna

agenzia

E' stata firmata la proroga dei contratti con Alitalia che prevede la vendita online dei biglietti aerei da e per la Sardegna, in regime di continuità territoriale fino al 28 ottobre 2021. Lo ha reso noto la Regione sarda al termine di una riunione con i rappresentanti dell'azienda. Al vertice, in videoconferenza, hanno partecipato anche il presidente della Sardegna Christian Solinas e l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde.