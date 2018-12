"Non è questione di tasse, il propblema è il modo di vivere. Alle condizioni attuali non ho intenzione di tornare in Italia". Sono solo alcune delle dichiarazioni raccolte da "W l'Italia" in Portogallo, dove moltissimi pensionati hanno trovato rifugio inseguendo la dignità e una migliore condizione di vita. "In Italia non si sta più bene. Le sembra un Paese civile quello dove un anziano va in farmacia per le medicine e spende 30-40 euro, quando qui arriva massimo a 6 euro?".



Rosario Fazio, dell'Agenzia "Vado-Via" che si occupa di aiutare queste persone a rifarsi una vita dignitosa, racconta che ci sono circa settecento sbarchi l'anno. "Cercano tranquillità, un costo della vita più basso e, fondamentale, la sicurezza. Il guadagno fiscale è una bella ciliegina sulla torta ma non è il motivo principale".