Risotto di campo

PROCEDIMENTO

Prima di tutto lavate bene le verdure per il brodo, tagliate a pezzi regolari le carote e il sedano mentre le cipolle con la buccia e il pomodoro tagliateli a metà e fateli abbrustolire in una padella antiaderente. Mettete tutto in una pentola alta con acqua fredda e accendete sino ad avere un brodo ambrato. In un tegame a un manico con doppio fondo tostate il riso salando e pepando subito. Sfumate con il vino bianco e proseguite la cottura in modo classico.

Tagliate sottilmente la melissa e tenetela da parte. Fate un trito molto fine di tutte le altre erbe. Fate a piccoli cubetti il burro e la robiola di Roccaverano. Quando sarà il momento di mantecare unite prima il burro e poi la robiola e se necessario un filo d’olio extravergine di olive taggiasche. Aggiungete per ultime le erbe tagliate fini. Impiattando il risotto cospargete la melissa e il polline di fiori.