Quinoa zucca e cavolo cappuccio

PROCEDIMENTO



Sciacquate sotto acqua corrente 200 grammi di quinoa, tostatela in casseruola e aggiungete 400 ml di acqua portando ad ebollizione. Salate, coprite e lasciate cuocere a fuoco medio per 10 minuti. Nel frattempo tagliate a dadini 300 grammi di zucca e cuocetela in padella con olio lasciandola croccante. Aggiungete 100 grammi di formaggio tipo feta o quartirolo tagliato a dadini.

Tagliate a tocchetti anche una mela tipo Fuji e lasciate la buccia. Una volta pronta, lasciate coperta la quinoa e toglietela dal fuoco. Tagliate a listarelle sottili 300 grammi di cavolo cappuccio rosso. Sgranate con una forchetta la quinoa. Assemblate gli ingredienti e impiattate le singole porzioni.