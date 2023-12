Panna cotta al fondente con composta di clementine

clementine, sbucciati e divisi in spicchi

PROCEDIMENTO

Per la panna cotta

Mettete i fogli di gelatina in una ciotola con acqua fredda per ammorbidirli. In una pentola, riscaldate la panna fresca a fuoco medio, portate solo a leggera ebollizione.Togliete la panna dal fuoco e aggiungete il cioccolato fondente tritato. Mescolate fino a che il cioccolato sia completamente sciolto nella panna con lo zucchero.

Scolate l'acqua dalla gelatina ammorbidita e aggiungetela alla miscela di panna e cioccolato. Mescolate fino a che la gelatina sia completamente sciolta.Versate la miscela di panna cotta nei tuoi stampini. Coprite con pellicola trasparente e mettete in frigorifero per almeno 4 ore o fino a quando la panna cotta si è solidificata.

Per la composta di clementine

In una pentola, aggiungete gli spicchi di clementine, lo zucchero e il succo di limone. Cuocete a fuoco medio-basso, mescolando di tanto in tanto, fino a che gli spicchi di clementine si siano ammorbiditi e il composto si sia addensato leggermente. Ciò dovrebbe richiedere circa 15-20 minuti. Aggiungete il brandy, frullate bene con un frullatore ad immersione.