Zuppetta ceci e bietola

PROCEDIMENTO

Mettete in acqua per almeno 12 ore, 250 grammi di ceci secchi. Ogni due ore dovrete cambiare acqua, in alternativa potrete utilizzare quelli già cotti. Dovrete poi usare 250 grammi di bietole costa tagliate a striscioline. Per cuocere i ceci potete usare la pentola a pressione, in 30 minuti saranno pronti. Mettete in pentola dell'olio, uno spicchio d'aglio, due acciughe e una cipolla tagliata a fette sottili.

Togliete poi lo spicchio d'aglio e aggiungete il concentrato di pomodoro. Appena la cipolla risulta appassita, potete aggiungere le bietole, il sale, l'acqua e fate cuocere 10 minuti. Una volta cotti, frullate 1/3 dei ceci con poca della loro stessa acqua di cottura. Tostate delle fette di pane a cui avrete aggiunto olio e sale. Unite gli ingredienti e completatene la cottura. Impiattate aggiungendo le fette di pane precedentemente tostate in forno.