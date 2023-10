Pasta cheddar, funghi porcini e salsa teriyaky

PROCEDIMENTO

Dopo aver pulito i funghi, tagliateli a pezzettoni e saltateli in padella con olio e uno spicchio d'aglio. Salate e mettete da parte. Saltate e rendete croccante 180 grammi di salsiccia. Passate alla preparazione della salsa e scaldate 150 grammi di besciamella in cui far sciogliere 60 grammi di cheddar.

Fate cuocere 180 grammi di pasta, aggiungete nel frattempo un po' di panna alla salsa per evitare che si leghi troppo. Aggiustate di sale e pepe. Una volta pronta la pasta, scolatela e saltatela nella salsa. Impiattatela aggiungendo della salsa teriyaki.