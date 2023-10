Filetto di orata cavolfiore alla salvia crumble di prosciutto

PROCEDIMENTO

Lessate o cuocete a vapore 250 grammi di cavolfiore. Per il cruble di prosciutto potete mettere le fette per 1 ora a 160 gradi in forno oppure 2 minuti nel microonde alla massima potenza. Lasciatelo raffreddare e poi tagliuzzatelo. Passate poi alla cottura del pesce. Fate scaldate dell'olio Evo in padella e aggiungete i filetti di pesce bianco (orata, spigola) prima sul lato della polpa. Girate e completate la cottura sul alto della pelle e salate.

Con un frullatore ad immersione emulsionate il cavolfiore con acqua di cottura olio pepe, sale (poco) salvia ed ottenete una crema. Impiattate mettendo prima la crema di cavolfiore, aggiungete il filetto e ricoprite con il crumble di prosciutto.