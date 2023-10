Tortino di ricotta e limone con cioccolato fondente

PROCEDIMENTO

Tritate a coltello 200 grammi di cioccolato fondente e mettete da parte. In una ciotola sbattete 4 uova con 160 grammi di zucchero di canna, aggiungete 110 grammi di amido di mais, 1 bustina di lievito, la scorza di 1 limone grattugiato e 450 grammi di ricotta. Versate il composto in stampi monoporzione per muffin imburrati e infarinati. Infornate a 170 gradi per 40 minuti. Nel frattempo preparate una salsa con il cioccolato fondente precedentemente preparato, 140 grammi di latte e 20 grammi di burro.

Mettete nel microonde a media/alta potenza e fate cicli da 30 secondi, mescolate e amalgamate fino a quando sarà completamente sciolto. Una volta cotte le tortine, impiattatele versando la salsina al cioccolato. Potrete gestirne la densità diminuendo o aumentando la quantità di latte.