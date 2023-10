Pasta ai tre fagioli e salvia

PROCEDIMENTO

Preparate un trito di sedano carote e cipolla, in tutto 60 grammi. Mettete in acqua per almeno 12 ore 70 grammi di fagioli secchi borlotti, 70 grammi di cannellini e 70 grammi di fagioli neri. Poi scolateli e saranno pronti per essere cotti. Fate soffriggere il trito di verdure, aggiungete i fagioli, dell'acqua, 50 grammi di passata di pomodoro e togliete una parte di fagioli che lascerete interi per la decorazione del piatto. Continuate a cuocere il resto.

Nel frattempo sciogliete del burro in una padella e aromatizzatelo con delle foglie di salvia. Aggiungete ai fagioli dell'alloro. Togliete la salvia e aggiungete il burro ai legumi. Frullate il tutto. Cuocete la pasta per le lasagne spezzettandola prima. Impiattate versando la crema di fagioli, fate seguire la pasta condita semplicemente con l'olio, aggiungete i fagioli interi, del formaggio grattugiato e la salvia passata nel burro.