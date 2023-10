Cremoso di ricotta alla vaniglia e fichi

PROCEDIMENTO

Per la crema

Amalgamate bene la ricotta con lo zucchero a velo, aggiungete i semini ricavati dal baccello di vaniglia, conservando la stecca vuota per utilizzarla come guarnitura del piatto.

Per le noci sabbiate

Sgusciate e tagliate a metà le noci. Sciogliete lo zucchero con poca acqua in padella. Quando comincia a caramellare aggiungete le noci in modo che rilascino naturalmente l'olio contenuto in esse. Quando il colore sarà ambrato aggiungete altro zucchero e spostate dal fuoco, muovete la padella compiendo cerchi concentrici, in questo modo le noci si "sabbieranno". Aggiungete il sale. Togliete dalla padella e fate raffreddare su un foglio di carta forno.