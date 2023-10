Pizzette di melanzane

PROCEDIMENTO



Tagliate una melanzana lunga a rondelle piuttosto sottili. Suddividete in quadrati una sfoglia rettangolare. Condite della passata di pomodoro con olio e sale e mettetela al centro dei quadrati di sfoglia e infornate a 180 gradi per 15/20 minuti. Mettete in forno anche le melanzane condite con olio e sale. (In alternativa potete friggerle).

Una volta pronte, disponete le fette di melanzane sul pomodoro, aggiungete la mozzarella sgocciolata o utilizzate quella da pizza, spolverizzate di pecorino grattugiato e rimettete in forno il tempo di far sciogliere il formaggio. Aggiungete delle foglioline di basilico prima di servire.