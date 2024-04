Finta pizza di patate

mozzarella per pizza

PROCEDIMENTO

Per prima cosa lessate le patate per circa 15 minuti. Una volta cotte, grattugiatele con una grattugia a foro largo oppure passatele con il passapatate. A queste, aggiungete 50 grammi di farina e sale. Una volta amalgamati bene tutti gli ingredienti, stendete l'impasto su una teglia da forno dandogli la forma di una pizza. Infornate a 200 gradi per 20 minuti.



Una volta sfornata, farcitela con passata di pomodoro (condita precedentemente con olio e sale), abbondante mozzarella, un po' di burrata a crudo e una fogliolina di basilico fresco.