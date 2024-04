Crema di fave speziate

PROCEDIMENTO

Riscaldate l'olio a fuoco medio in una pentola capiente, aggiungete la cipolla tritata e uno spicchio di aglio e cuocete fino a quando la cipolla sarà ben appassita. Aggiungete le fave e mescolate bene con i sapori. Insaporite con cumino, paprika e peperoncino a piacere.Versate il brodo vegetale (sedano, carota e cipolla) o l'acqua nella pentola, aggiungete sale, pepe nero e un rametto di rosmarino.



Portate il tutto a ebollizione, riducete il fuoco e lasciate cuocere per circa 30 minuti fino a quando le fave sono morbide. Nel frattempo preparate il pane per crostini tostandolo in padella con un filo d'olio. Riducete con un frullatore ad immersione la zuppa in una consistenza cremosa. Servite la crema di fave guarnendo con un filo di olio e accompagnata da crostini di pane.