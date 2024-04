Spaghetti olive capperi e acciughe

PROCEDIMENTO

Tritate in maniera grossolana 100 grammi di olive nere. Sciacquate 20 grammi di capperi salati, tritateli e schiacciateli leggermente. In una padella con un po' di olio fate rosolare l'aglio tritato, il peperoncino e 4 acciughe salate (precedentemente sciacquate). Non appena le acciughe si saranno sciolte, aggiungete i capperi e 600 grammi di pomodori pelati.



Una volta che l'acqua bolle, buttate 320 grammi di pasta lunga e scolatela quando è ancora al dente. Saltatela nel sugo allungando con un po' di acqua di cottura. Infine aggiungete un filo d'olio, le olive nere e del prezzemolo tritato. Una volta impiattato, aggiungete a piacere un po' di caciocavallo.