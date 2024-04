Polpette di tonno 

PROCEDIMENTO

Tritate 800 grammi di tonno e successivamente aggiungete 3 uova, 40 grammi di pinoli, 30 grammi di uvetta secca ammollata nell'acqua, 40 grammi di caciocavallo e della menta spezzettata. Aggiungete del pangrattato e date forma alle polpette.



Una volta data la forma, friggete le polpette in olio molto caldo, asciugatele dall'olio in eccesso e aggiungete un po' di sale. In una padella fate soffriggere della cipolla tritata con 400 grammi di polpa di pomodoro, 100 grammi di piselli e sale. Dopo qualche minuto aggiungete le polpette e completate la cottura per circa 10 minuti.