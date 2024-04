Budino al cacao, miele e nocciola

PROCEDIMENTO

In una ciotala mescolate 30 grammi di cacao amaro in polvere (setacciato) con 30 grammi di amido di mais. Amalgamate bene le due polveri e aggiugete successivamente 15 grammi di miele e 400 ml di latte. Mescolate il composto con una frusta per evitare grumi. Dopo circa 10 minuti il budino inizierà ad addensarsi, continuate a mescolare per altri 2/3 minuti fino a quando diventa spesso e cremoso.

Versatelo in stampi monoporzione, lasciate raffreddare a temperatura ambiente per alcuni minuti e successivamente mettetelo a rassodare in frigorifero per almeno un'ora. Prima di servire, se volete il budino ancora più dolce, aggiungete un cucchiaino di miele e per completare, un po' di granella di nocciole.