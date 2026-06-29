C'è una nuova star al bioparco Zoom di Cumiana, in provincia di Torino. Nell'Oasi delle Farfalle è nato l'unico bradipo didattilo venuto alla luce in Italia nel corso dell'anno, una nascita che rappresenta un risultato significativo per i programmi europei dedicati alla tutela di questa specie sempre più vulnerabile. Il cucciolo ha circa 30 giorni e trascorre ancora la maggior parte del tempo stretto al ventre della mamma, Brooke, ma ha già iniziato a compiere i primi tentativi di appendersi ai rami.