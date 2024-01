Pitbull sale sul treno da solo e va in gita fino a Venezia: la sua foto è virale

E' per questo che la sua foto, immortalata da una passeggera, in pochissime ore è diventata virale. Il protagonista si chiama Roky, ha otto mesi, e lo scorso sabato ha deciso di fare una gita per Venezia: è salito sul vagone da solo alla stazione di Lison di Portogruaro, nel Veneto orientale. Dopo il tam tam sui social è stato rintracciato dal suo proprietario.

La gita - Sabato scorso, sul treno regionale Portogruaro-Venezia Santa Lucia delle 8.39, alla stazione di Lison è salito il cane, si è accomodato su un sedile continuando tranquillo la sua gita. A notarlo una passeggera che gli ha fatto una foto e l'ha condivisa su Facebook. Alla stazione di Santa Lucia il pitbull è stato preso in custodia da un agente della Polizia ferroviaria, avvertito della vicenda, e lo ha portato al canile di Mestre. Da qui è stato recuperato dal suo proprietario e portato a casa.

La passione per i treni - Roky, questo il nome del pitbull, sarebbe stato abituato a salire in treno per Venezia dal fratello del suo padrone, Osman Berisa, che vive a Portogruaro. "Era solito prendere il treno insieme agli uomini della famiglia - ha spiegato - talvolta per fare impressione sulle ragazze, e una volta a bordo si sistemava vicino al finestrino per godersi il viaggio ammirando il paesaggio".