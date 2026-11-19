Con la morte di Gandalf se ne va un po' lo "Spirit" d'Italia: il cavallo bianco che per vent'anni ha vissuto libero tra il borgo fantasma di Gallena e le colline senesi, nel comune di Casole d'Elsa, in provincia di Siena. La sua storia ha commosso il Paese nell'autunno del 2024, quando i fotografi di Siena Urbex, un progetto dedicato ai luoghi abbandonati, lo trovarono anziano, magro e malato dopo anni trascorsi lontano dagli uomini. Quelle immagini fecero rapidamente il giro dei social, dando il via a una mobilitazione che portò l'Italian Horse Protection di Montaione a prendersi cura di lui.
Gandalf, però, era ormai inselvatichito: dopo il trasferimento del branco con cui viveva aveva scelto di non seguire gli altri cavalli, restando libero e solo tra le rovine che lo avrebbero reso famoso in tutta Italia. La sua storia terrestre si è conclusa mercoledì 18 novembre, quando i veterinari hanno deciso di praticargli l'eutanasia a causa del peggioramento irreversibile delle sue condizioni di salute.
Dal branco alla vita nel borgo fantasma
La storia di Gandalf affonda le radici nella tenuta di un conte che per anni aveva allevato cavalli nei terreni attorno a Gallena. Alla morte del proprietario, il branco venne progressivamente trasferito altrove, ma uno degli animali rifiutò di seguire gli altri. Era Gandalf, che scelse di restare tra le colline e le case ormai disabitate del piccolo borgo senese.
Con il passare del tempo imparò a cavarsela da solo, muovendosi tra boschi, sentieri e ruderi, fino a diventare una presenza familiare per gli escursionisti e una sorta di leggenda locale. Per oltre vent'anni visse lontano dall'uomo, attraversando le stagioni e sfuggendo a ogni tentativo di avvicinamento. La sua figura, bianca e solitaria tra le pietre di Gallena, sarebbe diventata l'immagine simbolo di una storia destinata a commuovere l'Italia.
Il salvataggio e l'ultimo addio
Quando nell'autunno del 2024 i fotografi di Siena Urbex lo immortalarono tra le rovine di Gallena, Gandalf era già gravemente malato. Dopo aver conquistato la sua fiducia e averlo trasferito nel centro di recupero dell'Italian Horse Protection, i veterinari accertarono un quadro clinico molto compromesso: soffriva di artrosi con anchilosi di entrambi i nodelli anteriori, capsulite cronica e deficit dell'apparato di sospensione dei nodelli, aggravati da calcificazioni di tendini e legamenti. Una patologia degenerativa senza possibilità di guarigione, che negli anni è stata gestita con terapie antinfiammatorie, bendaggi e cure mirate per contenere il dolore.
Negli ultimi mesi, però, le sue condizioni sono peggiorate fino al cedimento dell'anteriore destro. Dopo consulti quotidiani con il veterinario Lorenzo Berti, l'associazione ha preso la difficile decisione. "Il massimo che abbiamo potuto fare è stato alleviargli i dolori", ha spiegato Italian Horse Protection, ricordando che "Gandalf stesso ci ha fatto capire che non ce la faceva più". Mercoledì 18 novembre il cavallo simbolo di Gallena è stato accompagnato, attraverso l'eutanasia, nel suo ultimo viaggio.