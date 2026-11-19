Negli ultimi mesi, però, le sue condizioni sono peggiorate fino al cedimento dell'anteriore destro. Dopo consulti quotidiani con il veterinario Lorenzo Berti, l'associazione ha preso la difficile decisione. "Il massimo che abbiamo potuto fare è stato alleviargli i dolori", ha spiegato Italian Horse Protection, ricordando che "Gandalf stesso ci ha fatto capire che non ce la faceva più". Mercoledì 18 novembre il cavallo simbolo di Gallena è stato accompagnato, attraverso l'eutanasia, nel suo ultimo viaggio.