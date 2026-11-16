Le piante? Stanno meglio in coppia: ecco perché crescono di più con una compagna

Per arrivare a questo risultato, il gruppo di ricerca ha unito due strumenti diversi che hanno permesso di guardare al comportamento delle piante come mai prima d’ora: attraverso l'analisi cinematica 3D sono state ricostruite le traiettorie di movimento delle piante e grazie allo spettrometro di massa in tempo di volo è stato possibile misurare in tempo reale le sostanze chimiche emesse per tutta la durata dell’esperimento.