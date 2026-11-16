Le piante? Stanno meglio in coppia: ecco perché crescono di più con una compagna

Anche le piante stanno meglio in coppia: crescono più in fretta, si coordinano tra loro e modificano il loro comportamento quando hanno accanto una compagna. Lo dimostra la ricerca italiana dell'Università di Padova pubblicata sulla rivista Current Biology sullo studio delle piante in società. E i risultati suggeriscono che, dunque, il comportamento sociale potrebbe andare oltre i confini del regno animale.
I risultati dello studio
Un team di ricerca del Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova (Bianca Bonato, Valentina Simonetti, Sara Avesani, Silvia Guerra, Gabriela Gjinaj, Laura Ravazzolo, Marco Dadda, Umberto Castiello) ha pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology lo studio "Volatile emission dynamics are temporally associated with neighbor-modulated movement in climbing plants", nell’ambito del progetto ROOMors che si occupa di studiare come si muovono gli organismi che non hanno un sistema nervoso.
"Se anche organismi privi di sistema nervoso sono in grado di modificare, sincronizzare e coordinare il proprio comportamento in presenza di altri individui - dice Umberto Castiello, coordinatore dello studio - allora dobbiamo forse ripensare le origini e i confini stessi dei fenomeni sociali".
"La socialità potrebbe avere radici evolutive molto più antiche e profonde di quanto immaginiamo - continua Castiello - e non essere una prerogativa esclusiva degli organismi dotati di un cervello".
Le piante rampicanti, come quella di pisello, si allungano ed esplorano lo spazio circostante alla ricerca di un sostegno a cui aggrapparsi. I ricercatori hanno osservato che, in presenza di una vicina, le piante si muovono più velocemente ed esplorano un'area più ampia rispetto a quelle cresciute da sole. Non solo: coordinano meglio i tempi dei propri movimenti, crescono più in fretta e, nelle foglie più alte, presentano più clorofilla, il pigmento verde alla base della fotosintesi.
L'effetto della compagnia si riscontra anche nell'aria: se sono accoppiate, alcune delle sostanze chimiche volatili emesse aumentano per un breve momento poco prima che la pianta raggiunga la sua massima velocità. "La presenza di un'altra pianta non si limita a influenzare la crescita - commenta Bianca Bonato, prima firmataria della ricerca - ma modifica anche le dinamiche del movimento e la loro relazione con i segnali chimici emessi nell'ambiente".
Per arrivare a questo risultato, il gruppo di ricerca ha unito due strumenti diversi che hanno permesso di guardare al comportamento delle piante come mai prima d’ora: attraverso l'analisi cinematica 3D sono state ricostruite le traiettorie di movimento delle piante e grazie allo spettrometro di massa in tempo di volo è stato possibile misurare in tempo reale le sostanze chimiche emesse per tutta la durata dell’esperimento.