Le nostre luci trasformano le foglie

In che senso? Le foglie diventano più dure e quindi meno appetibili per gli insetti erbivori. La trasformazione avviene perché le piante si concentrano più sulla difesa che sulla crescita. Il meccanismo alla base non è ancora molto chiaro, ma è probabile che le foglie, effettuando una fotosintesi più lunga, utilizzino più risorse per produrre fibre strutturali. Di conseguenza, diminuendo gli insetti erbivori c’è un calo di quelli predatori e quindi degli uccelli che si nutrono di questi ultimi. Un piccolo cortocircuito nella catena alimentare delle città.