Scoperta la pianta più vecchia d'Europa: ha 1.647 anni

"Il ginepro comune è noto a tutti come spezia in cucina o ingrediente per la produzione del gin. Meno noto, però, è il fatto che sia anche la specie legnosa più diffusa sul nostro pianeta: si trova dal livello del mare fino ai limiti superiori della vegetazione, dall'Alaska all'Etna, dal Giappone alla Scozia. È una specie estremamente eclettica, capace di tollerare temperature roventi e aridità, come nelle dune sabbiose o all'opposto ambienti gelidi in prossimità dei ghiacciai. Da oggi, a questo primato si aggiunge anche quello di essere l'arbusto più vecchio al mondo", dice Marco Carrer, ecologo forestale del dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali dell'ateneo padovano e coordinatore della ricerca.