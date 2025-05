Punte blu e frutti bianchi, così le alghe "comunicano" con i pesci

Queste piante acquatiche devono il loro colore alla ficoeritrina, il pigmento che usano per catturare la luce anche in profondità nell’acqua. In alcuni casi, però, questi organismi hanno un aspetto molto più pallido e le punte dei germogli assumono sfumature bluastre. Per capire il perché, i ricercatori hanno effettuato immersioni subacquee per raccogliere campioni e studiarli poi in laboratorio. Hanno così scoperto che la causa sta in un particolare tipo di cellula, che contiene microsfere composte da un materiale riflettente la luce: nelle punte dei germogli, le microsfere sono tutte della stessa dimensione e riflettono solo la luce blu, mentre nelle parti dell’organismo più mature, come le strutture fruttifere, le microsfere perdono la loro uniformità e riflettono la luce di tutti i colori, producendo la tonalità bianca.