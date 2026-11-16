Tutela degli animali maltrattati e abbandonati, Fondazione Artemisia ETS estende il proprio impegno sociale
Un nuovo servizio di assistenza e tutela legale per contrastare ogni forma di violenza nei confronti degli animali e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità
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Da oltre cinquant'anni la Fondazione Artemisia ETS opera al fianco delle persone più fragili e vulnerabili, promuovendo iniziative di sostegno, prevenzione, assistenza e tutela attraverso un approccio multidisciplinare fondato sui valori della solidarietà, dell'inclusione e del rispetto della dignità di ogni individuo. Oggi questo impegno si amplia ulteriormente con l'attivazione di un servizio dedicato alla tutela degli animali vittime di maltrattamenti, abbandono, incuria e condizioni di vita incompatibili con il loro benessere con i diritti inviolabili di ogni essere vivente, nella convinzione che una società realmente civile si riconosca anche dalla capacità di proteggere coloro che non hanno la possibilità di difendersi autonomamente.
Il nuovo progetto di Fondazione Artemisia Ets
L'iniziativa nasce dalla sensibilità che da sempre contraddistingue la Presidente della Fondazione Artemisia ETS, Mariastella Giorlandino, e l'intero Consiglio Direttivo, da anni impegnati nella difesa delle persone esposte a situazioni di difficoltà, violenza, discriminazione o fragilità sociale. Un ruolo centrale in questa attività è svolto da ProntoSupporto, il servizio assistenziale della Fondazione Artemisia ETS che, grazie alla disponibilità e all'impegno della propria équipe interdisciplinare composta da professionisti e consulenti di diversi ambiti specialistici, offre ascolto, orientamento, assistenza e sostegno alle persone che attraversano momenti di particolare vulnerabilità. Nello spirito che da sempre anima tale servizio, la Fondazione ha ritenuto naturale estendere la propria attenzione anche agli animali, spesso vittime silenziose di comportamenti crudeli o irresponsabili.
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La collaborazione - Per i casi riguardanti maltrattamenti, abbandono e altre situazioni lesive del benessere animale, la Fondazione si avvarrà della collaborazione dell'Avvocato Walter Cillaroto, professionista di riferimento per questo specifico ambito di tutela, che metterà a disposizione la propria esperienza e competenza giuridica a sostegno delle attività promosse dall'Ente.
"Difendere chi è fragile non può conoscere distinzioni"
"La tutela dei soggetti più deboli rappresenta uno dei principi fondanti della nostra missione", dichiara la Presidente Mariastella Giorlandino, che inoltre aggiunge: "Da sempre la Fondazione Artemisia ETS è impegnata nel sostegno a chi vive condizioni di fragilità e necessita di essere ascoltato, protetto e accompagnato. Questo stesso principio deve valere anche per gli animali, esseri senzienti che troppo spesso subiscono violenze, abbandoni o forme di incuria che non possono e non devono essere ignorate. Difendere chi è fragile non può conoscere distinzioni. La nostra missione è stare accanto a chi non ha voce, a chi subisce soprusi e a chi non è nelle condizioni di chiedere aiuto. Gli animali appartengono pienamente a questa categoria. Per questo la Fondazione Artemisia ha deciso di mettere a disposizione competenze e strumenti concreti affinché nessuna forma di maltrattamento possa rimanere nell'indifferenza. Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento all'Avvocato Walter Cillaroto, che ha accolto con grande sensibilità questa iniziativa, offrendo la propria disponibilità professionale a tutela degli animali. Con l'occasione, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine anche a tutti i professionisti e consulenti dell'équipe di ProntoSupporto della Fondazione Artemisia che, con generosità, competenza e straordinario spirito di servizio, dedicano da anni il proprio tempo e la propria professionalità all'ascolto, al sostegno e alla tutela delle persone che attraversano situazioni di fragilità e sofferenza. Il loro impegno quotidiano rappresenta uno dei pilastri più importanti della nostra attività e testimonia concretamente i valori di solidarietà e attenzione verso il prossimo che ispirano la missione della Fondazione”.
Esperienze di accoglienza
L'impegno della Presidente Mariastella Giorlandino verso la tutela degli animali trova riscontro anche in esperienze personali di accoglienza e protezione di animali provenienti da situazioni di abbandono e grave difficoltà. Nel corso degli anni, infatti, ha scelto di offrire una nuova possibilità di vita ad animali da lei stessa salvati da contesti di sofferenza e abbandono, trasformando gesti di solidarietà individuale in una testimonianza concreta dei valori che la Fondazione promuove quotidianamente. Tra queste esperienze vi è il salvataggio e l'adozione di due gattini rinvenuti ancora vivi all'interno di una busta abbandonata in un cassonetto dei rifiuti e lasciati esposti al freddo e alla morte, nonché l'accoglienza di un cane e di un gatto rimasti senza riferimenti affettivi dopo la scomparsa del loro proprietario, una persona anziana, e successivamente abbandonati. Storie diverse ma accomunate dalla stessa fragilità, che hanno rafforzato la convinzione della Presidente che ogni essere vivente meriti rispetto, protezione e cura. Ancora oggi uno di questi animali, nonostante gli anni trascorsi in un ambiente sicuro e amorevole, conserva i segni della sofferenza vissuta, ricordando quanto profonde possano essere le conseguenze dell'abbandono e del maltrattamento.
Informazione e sensibilizzazione
Accanto alle attività di supporto e tutela, la Fondazione intende promuovere iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle scuole e alle nuove generazioni, con l'obiettivo di diffondere una cultura del rispetto verso gli animali e di contrastare ogni forma di violenza, sopraffazione o indifferenza. Il rapporto tra essere umano e animale rappresenta un patrimonio di straordinario valore affettivo, educativo e sociale. La relazione con gli animali favorisce lo sviluppo dell'empatia, della sensibilità e del senso di responsabilità, contribuendo in particolare alla crescita emotiva e relazionale dei bambini. Inoltre, in molte situazioni di fragilità personale o di malattia, la presenza di un animale può costituire un importante elemento di conforto, equilibrio e benessere.
Con questa nuova iniziativa, la Fondazione Artemisia ETS conferma la propria vocazione alla protezione sociale a 360 gradi, riaffermando il principio secondo cui la tutela della dignità, del benessere e dei diritti dei soggetti più fragili, siano essi persone o animali, costituisce una responsabilità collettiva e un valore imprescindibile per la costruzione di una società più giusta, solidale e rispettosa.