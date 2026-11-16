Tutela degli animali maltrattati e abbandonati, Fondazione Artemisia ETS estende il proprio impegno sociale

"La tutela dei soggetti più deboli rappresenta uno dei principi fondanti della nostra missione", dichiara la Presidente Mariastella Giorlandino, che inoltre aggiunge: "Da sempre la Fondazione Artemisia ETS è impegnata nel sostegno a chi vive condizioni di fragilità e necessita di essere ascoltato, protetto e accompagnato. Questo stesso principio deve valere anche per gli animali, esseri senzienti che troppo spesso subiscono violenze, abbandoni o forme di incuria che non possono e non devono essere ignorate. Difendere chi è fragile non può conoscere distinzioni. La nostra missione è stare accanto a chi non ha voce, a chi subisce soprusi e a chi non è nelle condizioni di chiedere aiuto. Gli animali appartengono pienamente a questa categoria. Per questo la Fondazione Artemisia ha deciso di mettere a disposizione competenze e strumenti concreti affinché nessuna forma di maltrattamento possa rimanere nell'indifferenza. Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento all'Avvocato Walter Cillaroto, che ha accolto con grande sensibilità questa iniziativa, offrendo la propria disponibilità professionale a tutela degli animali. Con l'occasione, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine anche a tutti i professionisti e consulenti dell'équipe di ProntoSupporto della Fondazione Artemisia che, con generosità, competenza e straordinario spirito di servizio, dedicano da anni il proprio tempo e la propria professionalità all'ascolto, al sostegno e alla tutela delle persone che attraversano situazioni di fragilità e sofferenza. Il loro impegno quotidiano rappresenta uno dei pilastri più importanti della nostra attività e testimonia concretamente i valori di solidarietà e attenzione verso il prossimo che ispirano la missione della Fondazione”.