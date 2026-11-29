Francesca Albanese è arrivata in Messico: "Dal Costa Rica trattamento disgustoso dietro pressione Usa"
La relatrice speciale Onu per la Palestina e i territori occupati: "San José non mi a mostrato"neanche un briciolo di umanità"
La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati da Israele, Francesca Albanese, è arrivata sabato (28 novembre) a Città del Messico, dove diversi sostenitori l'hanno ricevuta con fiori, musica e bandiere palestinesi. Un'accoglienza decisamente diversa da quella ottenuta due giorni prima in Costa Rica, dove le era stato negato l’ingresso con una decisione che ha suscitato preoccupazione da parte dell’Onu, ma che allo stesso tempo è stata vista con favore dagli Stati Uniti.
La relatrice attacca il Costa Rica
Secondo Albanese, è stata proprio l'influenza di Washington ad aver spinto San José a decidere di non permettere l'ingresso della funzionaria Onu nel Paese dell'America centrale: "Ciò che mi ha dato molto fastidio è stato il fatto che mi abbiano lasciata per un giorno e mezzo all’aeroporto in condizioni difficili - non paragonabili a quelle che vivono i migranti e i rifugiati, certo, ma comunque gravi -, e non mi hanno chiamata. Lo so, lo so che in questa regione si avverte molto la pressione dei Paesi vicini, per così dire. Ma c’è l’umanità, e loro non me ne hanno mostrato nemmeno un briciolo".
Cosa era successo
Rispondendo alla domanda di un giornalista, Albanese si è poi rivolta direttamente all'ex presidente costaricano, Rodrigo Chaves Robles: "Lui (il giornalista, ndr.) mi chiede qui del trattamento disgustoso che mi hanno riservato. Beh, so che il ministro delle Finanze, l’ex presidente Chaves, ha pronunciato parole molto gravi contro di me, accusandomi di legami con il terrorismo. Continuo a dire: Signore, ha delle prove? Perché se non le ha, dovrà rispondere, spero, davanti all’autorità giudiziaria, perché questa è diffamazione".
La giurista era partita da Parigi per ricevere un dottorato honoris causa dall’Università del Costa Rica. Giovedì 26 novembre, al momento dell'arrivo nel Paese centroamericano, però, ha saputo che le autorità migratorie le avevano negato l’ingresso nel Paese. Il direttore generale dell’Immigrazione e viceministro dell’Interno e della Polizia, Omer Badilla Toledo, ha spiegato che su di lei pende "un’allerta internazionale per legami con atti terroristici", senza però precisare da chi sia stata emessa e i motivi alla base di questa accusa. Per la relatrice, tuttavia, è abbastanza chiaro cosa c'è dietro: il respingimento, secondo quanto appreso dalla stessa rapporteur per vie ufficiose, sarebbe riconducibile ad accordi fra San José e Washington.
Perché è nel mirino di Washington
Albanese, infatti, è diventata un bersaglio frequente di funzionari e governi filoisraeliani per via del suo ruolo alle Nazioni Unite, in veste del quale è diventata una delle critiche internazionali più schiette nei confronti della condotta di Israele a Gaza. Il Costa Rica si è unito a diversi Paesi latinoamericani in una svolta politica verso destra e, su questa scia, ha rafforzato i suoi legami con gli Usa, che forniscono aiuti militari a Israele. Non solo: nel 2025, Washington ha dimostrato apertamente la sua avversione nei confronti della giurista italiana, sanzionandola proprio a causa delle sue critiche alle politiche statunitensi e israeliane a Gaza.