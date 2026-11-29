Rispondendo alla domanda di un giornalista, Albanese si è poi rivolta direttamente all'ex presidente costaricano, Rodrigo Chaves Robles: "Lui (il giornalista, ndr.) mi chiede qui del trattamento disgustoso che mi hanno riservato. Beh, so che il ministro delle Finanze, l’ex presidente Chaves, ha pronunciato parole molto gravi contro di me, accusandomi di legami con il terrorismo. Continuo a dire: Signore, ha delle prove? Perché se non le ha, dovrà rispondere, spero, davanti all’autorità giudiziaria, perché questa è diffamazione".



La giurista era partita da Parigi per ricevere un dottorato honoris causa dall’Università del Costa Rica. Giovedì 26 novembre, al momento dell'arrivo nel Paese centroamericano, però, ha saputo che le autorità migratorie le avevano negato l’ingresso nel Paese. Il direttore generale dell’Immigrazione e viceministro dell’Interno e della Polizia, Omer Badilla Toledo, ha spiegato che su di lei pende "un’allerta internazionale per legami con atti terroristici", senza però precisare da chi sia stata emessa e i motivi alla base di questa accusa. Per la relatrice, tuttavia, è abbastanza chiaro cosa c'è dietro: il respingimento, secondo quanto appreso dalla stessa rapporteur per vie ufficiose, sarebbe riconducibile ad accordi fra San José e Washington.