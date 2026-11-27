"Francesca Albanese è oggetto di un'allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici", ha dichiarato in un video pubblicato sui social network Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri, ente che fa capo al ministero dell'Interno. "Spero che questo serva a dissipare ogni dubbio e a far comprendere il profilo di questa signora in relazione alla sicurezza nazionale", ha aggiunto. L'Università del Costa Rica aveva spiegato di aver scelto Francesca Albanese come destinataria del suo dottorato honoris causa annuale in virtù della sua "solida formazione accademica, della sua esperienza, della sua produzione bibliografica e della sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni".