Il provvedimento, come il primo voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio nel luglio 2025, prende di mira Albanese per le sue dure critiche contro la condotta israeliana a Gaza e in Cisgiordania e contro l'appoggio che l'amministrazione Trump ha fornito al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Come aveva spiegato lo stesso Rubio, Francesca Albanese era accusata di aver "diffuso un antisemitismo sfacciato, espresso sostegno al terrorismo e aperto disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l’Occidente". Due settimane fa, invece, un tribunale del District of Columbia aveva sospeso il primo provvedimento spiegando che "tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico".