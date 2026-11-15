Emergenza Gaza con l'arrivo dell'inverno, l'appello di Italia, Canada, Uk e Australia: "Sia permesso ingresso di aiuti"

"Le recenti inondazioni hanno provocato ulteriori sofferenze, e si è trattato soltanto della prima tempesta della stagione invernale", continua la dichiarazione. "La popolazione di Gaza ha un disperato bisogno di ripari e assistenza umanitaria. Eppure, 150mila tende e altri beni di prima necessità sono bloccati alla frontiera e ne viene impedita l'entrata a Gaza. Questa situazione è del tutto reversibile e c'è ancora tempo per intervenire prima che l'inverno entri pienamente nel vivo".