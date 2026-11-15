Emergenza Gaza con l'arrivo dell'inverno, l'appello di Italia, Canada, Uk e Australia: "Sia permesso ingresso di aiuti"
Il ministro Tajani e i colleghi stranieri chiedono un accesso umanitario immediato e senza ostacoli: "Le prime piogge hanno già causato enormi sofferenze"
© Afp
Garantire accesso umanitario immediato a Gaza. Questo l'obiettivo della dichiarazione congiunta firmata domenica dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, insieme ai colleghi di Australia, Canada e Regno Unito. "Noi, ministri degli Esteri di Australia, Canada, Italia e Regno Unito, siamo concordi nel ritenere che, con l'arrivo dell'inverno a Gaza, la situazione umanitaria sul terreno sia drammatica", si legge. "Esortiamo il governo israeliano a porre immediatamente fine ai ritardi e a consentire un accesso umanitario immediato, rapido e senza ostacoli in tutta Gaza. I valichi devono essere aperti e deve essere consentito l'ingresso delle tende".
La dichiarazione
"Le recenti inondazioni hanno provocato ulteriori sofferenze, e si è trattato soltanto della prima tempesta della stagione invernale", continua la dichiarazione. "La popolazione di Gaza ha un disperato bisogno di ripari e assistenza umanitaria. Eppure, 150mila tende e altri beni di prima necessità sono bloccati alla frontiera e ne viene impedita l'entrata a Gaza. Questa situazione è del tutto reversibile e c'è ancora tempo per intervenire prima che l'inverno entri pienamente nel vivo".
"Per questo, oggi esortiamo il governo israeliano a porre immediatamente fine ai ritardi e a consentire un accesso umanitario immediato, rapido e senza ostacoli in tutta Gaza. I valichi devono essere aperti e deve essere consentito l'ingresso delle tende. Anche i beni a duplice uso necessari per le operazioni umanitarie e per la pronta ripresa devono poter entrare prima che sia troppo tardi. Tutte le parti devono inoltre dare attuazione al Piano di pace per Gaza, rispettando il cessate il fuoco e gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario, e consentendo agli aiuti di raggiungere le persone che ne hanno bisogno".