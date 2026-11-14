Netanyahu non molla: "Governo di unità nazionale per chiudere i conti con l'Iran"

Una dichiarazione di sfida al mondo e agli avversari interni che per ora non sembra scalfire il muro contro muro con il suo rivale numero uno, l'aspirante premier incaricato Gadi Eisenkot. Lasciato fra l'altro all'oscuro, secondo i media israeliani, della missione lampo che il capo del Mossad, Roman Gofman, ha appena compiuto a Washington per incontrare il suo omologo americano della Cia, John Ratcliffe: nel tentativo - finora apparentemente vano - di spingerlo a convincere il presidente Donald Trump a sostenere la ripresa della guerra contro l'Iran.



Obiettivo quanto mai indigesto sulla scena interna Usa, dopo la disfatta patita dai repubblicani alle elezioni di Midterm; e avversata dalla totalità degli alleati occidentali, impegnati a invocare al contrario una soluzione diplomatica urgente, tale da favorire la piena riapertura dello Stretto di Hormuz in modo da alleviare i contraccolpi disastrosi di quel conflitto sulle loro economie. Ma soprattutto che s'incrocia con il braccio di ferro innescato dai risultati del voto recente in Israele, all'ombra del confronto-scontro fra la coalizione d'ultradestra capeggiata da Netanyahu - primo ministro sulla carta uscente, ma non ancora scalzato - e quella alternativa del cosiddetto Blocco del Cambiamento guidato dal generale Eisenkot, leader del partito Yashar ed ex capo di stato maggiore dell'Idf.



Uno stallo che il briefing faccia a faccia sulla "sicurezza nazionale" svoltosi fra i due rivali a sorpresa prima della pausa dello shabbat non pare aver sciolto. Tanto meno sull'orizzonte di quell'ipotetico restart del conflitto iraniano, su cui Bibi - proclami a parte - non sembra aver convinto non solo Eisenkot, ma neppure i vertici militari attuali del Paese, stando ad indiscrezioni filtrate su Channel 12. La stessa tv israeliana che ha inoltre rivelato come al leader di Yashar sia stata tenuta nascosta tanto la visita a Washington di Gofman, quanto la successiva tappa a Miami: dove - a sentire fonti citate da Axios - il boss del Mossad si sarebbe poi recato per vedere Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, nella speranza d'indurlo a pressare Trump a indossare nuovamente l'elmetto. Strategia che Eisenkot e il Blocco per il Cambiamento sospettano celare non mire militari meditate, bensì una precipitosa trama politica di Netanyahu per restare barricato nel palazzo. Con l'alibi di un'altra emergenza bellica. Il tutto mentre il generale, ricevuto l'incarico di provare a formare un nuovo governo dal presidente Isaac Herzog in assenza di maggioranze predefinite alla Knesset, si appresta ad affrontare una settimana di consultazioni spinose.





Stretto nel dilemma fra l'opzione di un tentativo di "coalizione sionista" (per formare la quale necessiterebbe di sponde nel blocco Netanyahu) e quella d'una qualche apertura ai rafforzati partiti arabi, potenziale ago della bilancia. Sbocco, quest'ultimo, difficile da conciliare del resto con la presenza massiccia nel 'Change Bloc' di alleati della destra nazionalista quali Avigdor Liberman o Naftali Bennett: a maggior ragione sullo sfondo delle distanze che separano gli uni dagli altri sul nodo di Gaza, ridotta agli occhi del mondo a un autentico inferno per la popolazione palestinese. Come riconosce da Bruxelles una dichiarazione dell'alta rappresentante Ue a nome dei 27: che ritrovano un filo di voce per rivolgere il loro monito allo Stato ebraico, chiunque sia destinato a governarlo nel prossimo futuro, sulla "crisi umanitaria persistente e devastante" nella Striscia. Con la "sollecitazione" a garantire finalmente "accesso immediato e senza ostacoli agli aiuti" e "la riapertura di tutti i valichi di frontiera".