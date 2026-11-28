Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, lascerà a breve la Costa Rica per raggiungere il Messico, dopo che le autorità di San José le hanno negato l'ingresso nel Paese. La giurista italiana è rimasta bloccata per due notti all'aeroporto internazionale della capitale, denunciando condizioni di permanenza difficili e una sorveglianza costante. "Seconda notte in aeroporto. Sorvegliata dalla sicurezza a ogni passo. Sedie scomode. Rumore. Luci intense. Conto le ore che mi separano dal volo di domani", ha scritto su X.
Le accuse e la reazione di Albanese
Il governo costaricano ha motivato il respingimento sostenendo che sulla funzionaria fosse presente un allarme internazionale legato a presunti legami con atti terroristici. Albanese ha respinto le accuse, definendole false e annunciando che la Costa Rica sarà chiamata a risponderne. La Corte Suprema del Paese ha confermato la destinazione messicana e ordinato il trasferimento della relatrice in albergo. In precedenza, secondo quanto riportato dai media locali, le autorità migratorie le avevano intimato di rientrare in Francia, mentre un tribunale aveva disposto la restituzione del passaporto.
Le reazioni internazionali
Sulla vicenda è intervenuto anche l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk, che ha invitato San José a riconsiderare il divieto d'ingresso. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha riferito che Roma ha più volte sollecitato le autorità costaricane a consentire l'ingresso di Albanese.