Il governo costaricano ha motivato il respingimento sostenendo che sulla funzionaria fosse presente un allarme internazionale legato a presunti legami con atti terroristici. Albanese ha respinto le accuse, definendole false e annunciando che la Costa Rica sarà chiamata a risponderne. La Corte Suprema del Paese ha confermato la destinazione messicana e ordinato il trasferimento della relatrice in albergo. In precedenza, secondo quanto riportato dai media locali, le autorità migratorie le avevano intimato di rientrare in Francia, mentre un tribunale aveva disposto la restituzione del passaporto.