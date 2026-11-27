Le Forze di difesa israeliane (Idf) riferiscono di aver bombardato quattro depositi di armi del movimento islamista palestinese Hamas in varie zone della Striscia di Gaza. In una nota, le Idf affermano che i siti erano utilizzati da Hamas per immagazzinare armi e torni per la produzione di armamenti. Le forze israeliane aggiungono di aver diramato, prima degli attacchi, avvertimenti ai civili palestinesi presenti nell'area. Intanto Israele si prepara ad attacchi legati a Teheran sul proprio territorio, dopo che i vertici della sicurezza hanno rilevato un forte aumento di presunti tentativi di Teheran di orchestrare attentati all'interno del Paese.