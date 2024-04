Scontri alla Sapienza, anarchici infiltrati tra gli studenti

di Roberto Lamura

Si tratta di Jead Othman, un ex appartenente a formazioni terroristiche palestinesi, già arrestato per l'omicidio di una giovane iraniana e il ferimento del vice console degli Emirati Arabi Mohammed Al Sowaidi in un attentato avvenuto il 26 ottobre 1984 sulla via Cassia, a Roma. E Rivendicato all'epoca dalle "Brigate rivoluzionarie arabe".