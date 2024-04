10 aprile 2024 12:15

Orca bloccata in una laguna, è corsa contro il tempo per salvarla

In Canada è corsa contro il tempo per salvare una giovane orca orfana rimasta intrappolata in una laguna nei pressi dell'isola di Vancouver. Sua madre, un'orca di 15 anni, è morta dopo essersi spiaggiata tra le acque basse mentre cacciava probabilmente delle foche. Da allora la figlia, che ha meno di due anni di vita, non ha voluto più lasciare la laguna. Dopo diversi tentativi falliti per attirarla al largo, si è deciso di catturarla per portarla in mare aperto.