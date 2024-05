06 maggio 2024 09:55

Ilary Blasi, compleanno con Bastian nella villa che condivideva con Totti

Il 23 aprile Ilary Blasi ha compiuto 43 anni. Per l'occasione si è concessa un video in Turchia con Bastian Muller e i figli Cristian, Isabel e Chanel. A distanza di qualche giorno ha organizzato una grigliata con gli amici e il nuovo compagno nella villa che ha condiviso per anni con Francesco Totti