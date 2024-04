Dubai, piogge torrenziali e alluvioni nel deserto: in Oman 18 morti

di Viviana Guglielmi

Risultano allagati grandi tratti delle principali autostrade mentre l'aeroporto internazionale di Dubai, tra gli hub più grandi ed efficienti del mondo, risulta bloccato a causa dei forti venti e degli oltre 140 millilitri di acqua scaricati dal cielo in 24 ore laddove la media è di 94.7 in un anno. "La ripresa richiederà un po' di tempo. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre affrontiamo queste sfide", è stato scritto sulla pagina ufficiale di X da parte dello scalo.