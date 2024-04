10 aprile 2024 11:45

Donna presa a pugni a New York, i passanti massacrano lʼaggressore

Una donna è stata presa a pugni per le strade di New York City. In difesa della vittima, però, sono intervenuti i passanti che hanno massacrato di botte l'aggressore. Come si vede dal filmato pubblicato sui social, l'uomo resta a terra dopo il pestaggio