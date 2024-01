"Può essere una spia", Sordi bandito dalla Svizzera

di Rossella Russo

La storia venuta alla luce in questi giorni grazie alle ricerche condotte nell'archivio del Canton Uri dal regista Felice Zenoni. Nei documenti ritrovati negli archivi urani, alti ufficiali si rivolgono al Consiglio federale affermando che l’acquisto, da parte di uno straniero, di un terreno così vicino a infrastrutture militari importanti avrebbe potuto essere una minaccia per la sicurezza. Sordi fece ricorso, appoggiato anche dal celebre avvocato e politico urano Franz Muheim. Purtroppo, non fu abbastanza, e l’attore dovette rinunciare alle sue vacanze ad Andermatt.