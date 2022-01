Quirinale, Salvini: "Non accettiamo veti da parte di nessuno"

"Dobbiamo scegliere un Presidente della Repubblica per tutti gli italiani. Abbiamo la maggioranza relativa dei grandi elettori, quindi abbiamo l'onore e l'onere di fare una proposta condivisa. Mi spiace che Letta invece di ragionare sui temi dica 'se c'è questo non mi siedo'. Non è il modo migliore per cominciare un dialogo".