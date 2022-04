di Intervista esclusiva al Tg5

"Ci serve sostegno, c'è grande pressione sul sistema sanitario" ha precisato Duda. Come si sta comportando l'Ue? "Noi non forziamo nessuno ad andare altrove, chi si trova bene, resta con noi. Da qui, potranno tornare più facilmente a casa. All'Unione europea chiediamo un sostegno economico e materiale. Per fermare questa invasione insensata dobbiamo fare di tutto, servono sanzioni ancora più decise".