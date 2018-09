Internet, chi ha la fibra dorme meno

La rete Internet veloce porta via con sé 25 minuti di sonno. Questo il risultato di uno studio finanziato dall'European Research Council (Erc) e pubblicato sul Journal of Economic Behavior and Organization. Per validare questa tesi, i due studiosi della Bocconi Francesco Billari e Luca Stella, insieme ad Osea Giuntella dell'Università di Pittsburg, hanno collegato i dati sull'introduzione della banda larga in Germania a indagini cui gli individui riferiscono la durata del loro sonno, concludendo che l'uso della rete porta ad una riduzione del tempo di riposo durante la notte. In particolare, questa attitudine sembra più pronunciata al rientro dalle vacanze.

25 minuti in meno"Le persone con una linea Dsl tendono a dormire 25 minuti in meno rispetto a chi non ce l'ha. È molto meno probabile che dormano tra le 7 e le 9 ore, la quantità raccomandata dalla comunità scientifica, e sono meno soddisfatti del loro sonno. Le tentazioni digitali possono ritardare l'orario in cui si va a letto, riducendo la durata del sonno di chi non è in grado di compensare svegliandosi più tardi la mattina", spiegano i due ricercatori italiani. Esistono dunque delle correlazioni tra il sonno carente e l'uso di apparecchi elettronici, e ci sono delle variazioni a seconda di diverse fasce d'età. Tra i 13 e i 30 anni ad esempio, l'utilizzo riguarda i giochi elettronici e la tv, mentre per la fascia d'età tra i 31 e i 59 anni, principalmente l'uso di smartphone, tablet e computer.