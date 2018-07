Francia, ecco la casa più piccola del mondo: realizzata grazie alla nanotecnologia

In Francia, nei laboratori del Femto-ST Institute di Besancon, è stata costruita la casa più piccola del mondo: dotata di porte, finestre e tegole sul tetto, si trova sulla punta di una fibra ottica, copre un'area di 300 millesimi di millimetro per lato ed è inaccessibile persino agli acari. La micro abitazione ha visto la luce grazie a un sistema "nanorobotico", descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Vacuum Science and Technology. "Abbiamo deciso di costruire la micro-casa per dimostrare che possiamo realizzare questi assemblaggi di microsistemi sulla punta di una fibra ottica con elevata accuratezza", spiega il ricercatore Jean-Yves Rauch. "Per la prima volta siamo riusciti a realizzare l'assemblaggio e il modellamento con una precisione di meno di due milionesimi di millimetro, un risultato molto importante per la robotica e la comunità delle tecnologie ottiche". In futuro queste tecnologie potrebbero avere importanti applicazioni anche in campo medico: potrebbero essere utilizzate, ad esempio, per assemblare sensori sulla punta di fibre ottiche sottili quanto un capello da inserire nei vasi sanguigni per individuare molecole virali.

FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News