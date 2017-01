1 di 10 SportMediaset

Europei, Olimpiadi e terremoto: ecco i temi più postati dagli italiani su Facebook nel 2016

Quali sono i temi principali condivisi dagli utenti italiani nel 2016 su Facebook? Il calcio, le Olimpiadi e il sisma in Centro Italia. Lo rivela "Year in Review 2016", la raccolta di momenti di cui più si è parlato e postato sul social network, misurati considerando la frequenza con cui un argomento è stato menzionato nei post condivisi tra l'1 gennaio e il 27 novembre 2016. Nella foto, il tema principe del 2016: gli Europei di calcio in Francia, dove gli Azzurri sono stati eliminati il 2 luglio dalla Germania con gli 'erroracci' di Pellè e Zaza.