Batteria agli ioni di litio: l'inventore John Goodenough a 94 anni ne sviluppa una tre volte più potente

Lo studio, pubblicato su Royal Society of Chemistry e condotto da John Goodenough in collaborazione con la ricercatrice senior Maria Helena Braga dalla Cockrell School, consiste nello sviluppo di una nuova soluzione energetica low-cost non combustibile, più duratura e con un'elevata densità di energia volumetrica.



"I costi, la sicurezza, la densità energetiva, i rapporti di carica e la durata sono temi critici per le macchine elettriche per far sì che vengano maggiormente acquistate - afferma Goodenough - crediamo che la nostra scoperta risolverebbe molti dei problemi inerenti alle batterie di oggi."



Le batterie al litio attuali utilizzano elettroliti liquidi per trasportare gli ioni attraverso l'anodo (la parte negativa della carica) e il catodo (la parte positiva). Questo processo non consente una ricarica rapida degli accumulatori, che nel caso venisse forzata potrebbe causare dendriti o "metal whiskers" provocando da un cortocircuito fino a esplosioni e incendi. I ricercatori quindi, per ovviare a questa limitazione, si basano su elettroliti in vetro che consentono l'utilizzo di un anodo di metallo alcalino senza formazione di dendriti e garantiscono il funzionamento della batteria in condizioni fino a -20° C.