Un italiano su due non rinuncia al telefono fisso

- L’Italia è uno dei Paesi con la maggiore diffusione di telefoni cellulari, ma non ha alcuna intenzione di mandare in pensione il telefono fisso. Stando a una ricerca condotta da Facile.it il 57% degli italiani non è disposto a rinunciare alla linea casalinga, ma a patto che abbia anche l’Adsl.

In base alle risposte date dal campione di mille intervistati, chi sceglie una linea Adsl non lo fa in base al prezzo, ma alle prestazioni: cerca in primis un’alta velocità di connessione (48%) e solo in seconda battuta preferisce un operatore per la tariffa che propone (40%).

Contrariamente agli stereotipi, gli italiani sono molto poco influenzabili dalle promozioni speciali e appena il 12% del campione dichiara di cambiare linea Adsl o fa il primo contratto per una pubblicità o una offerta particolare. Chi decide di sottoscrivere un contratto telefonico attivando una linea Adsl o sostituendo quella già attiva ha un’età media di 43 anni e, nel 65% dei casi, è uomo.

Rinunciare al telefono di casa non è così semplice come sembra, e la connessione wi-fi diventa sempre più importante: il 43% del campione dichiara di non volerne fare a meno. Ad essere influenzate dai prezzi applicati sono più le donne che gli uomini. Cambiare e confrontare conviene tanto quanto fidelizzare un cliente: fra chi sottoscrive un contratto Adsl, il 50% ha già cambiato fornitore ed è disposto a farlo ancora se qualcuno gli offrirà prestazioni o prezzi migliori.