Usa, siglato accordo tra colossi: dal 2015 antifurto negli smartphone

A partire da luglio 2015, tutti gli smartphone distribuiti negli Usa saranno dotati di una sorta di antifurto integrato: è quanto stabilito dall'accordo siglato da colossi del calibro di Google, Apple, Microsoft e Samsung con i cinque maggiori operatori di telefonia mobili statunitensi Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile e U.S. Cellular.

Nei dispositivi sarà implementata una tecnologia che in caso di furto o smarrimento, permetterà di cancellare i dati da remoto e rendere inutilizzabile il telefono. Gli operatori si impegneranno a facilitare e garantire queste funzioni attraverso sistemi del tipo "Trova il mio iPhone" o blocco attivazione già esistente per iOS di Apple e Android. Questo particolare sistema di sicurezza consentirà inoltre agli utenti di ripulire il dispositivo dei propri dati, di rendere inutilizzabile il telefono in modo che non possa essere utilizzato senza una password o un codice, di impedire la riattivazione dello smartphone senza autorizzazione e di poterlo riattivare una volta trovato ripristinando anche i dati salvati in "cloud". Fra i produttori che hanno aderito ci sono anche Htc, Motorola, Nokia e Huawei.