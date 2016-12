Facebook disattiverà la chat dalla sua app: ci sarà solo Messenger

14:39 - L'azienda di Zuckerberg è pronta a fare una rivoluzione sulle sue applicazioni dedicate al melafonino. Infatti, quella principale di Facebook, non permetterà più agli utenti di inviare messaggi entro la fine di questa settimana. Chi, di conseguenza, vorrà utilizzare la chat dovrà scaricare Messenger dall'Apple Store.

Queste le parole del portavoce della compagnia: "Nei prossimi due giorni, continueremo a notificare più persone che se vorranno inviare e ricevere messaggi di Facebook, dovranno scaricare l’app Messenger. Come abbiamo già detto, il nostro obiettivo è quello di concentrarci per migliorare Messenger e renderla la migliore esperienza mobile possibile, evitando così la confusione di dover avere app diverse per la chat di Facebook. Messenger è usata da oltre 200 milioni di persone ogni mese, e continueremo a renderla ancor migliore per parlare con i propri amici".

Per chi, invece, aveva già scaricata sul proprio telefonino l'applicazione non cambierà nulla.